Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales weigert op te stappen na kus aan Jennifer Hermoso: ‘Ik vecht tot het einde’

Rubiales was zondag aanwezig bij de huldiging van de Spaanse speelsters na de 1-0- overwinning op Engeland in de finale van het WK in Sydney. Hij omhelsde alle speelsters, maar Jennifer Hermoso gaf hij ook een kus op haar wang en haar mond. Zijn actie leidde tot veel ophef. Ook de Spaanse premier Pedro Sánchez had geen goed woord over voor Rubiales. De disciplinaire commissie van de FIFA meldde dat ze een onderzoek is gestart.

Spaanse media meldden dat Rubiales vandaag zijn vertrek zou aankondigen, maar met die geruchten rekende de bondsvoorzitter vandaag direct af: ,,Het is tijd om iets te zeggen. Ik heb een fout gemaakt en het was niet goed om dit gebaar te maken. Is het ernstig genoeg om te vertrekken? Ik ga niet vertrekken!”

Het was spontaan, wederzijds en met instemming Luis Rubiales

Hij herhaalde die woorden nog een aantal keren: ,,Ik ga niet aftreden, ik ga niet aftreden, ik ga niet aftreden. Wat heb ik gedaan? Ik ga vechten tot het einde", zei Rubiales, die stelt dat hij het slachtoffer is van ‘vals feminisme’ en ‘karaktermoord’. ,,Het was spontaan, wederzijds en met instemming. Er was absoluut instemming. Ik heb een geweldige relatie met alle spelers en op het moment dat Jenni verscheen, pakte ze me op van de grond, we omhelsden elkaar. Ik zei dat ze fantastisch was op het WK en het gebeurde.”

Eerder bracht de Spaanse bond een verklaring van Hermoso uit waarin ze zei dat er weinig aan de hand was en er een goede band tussen beide bestond, maar volgens de website Relevo was die tekst verzonnen en had de speelster er niks mee te maken. Later schreef Hermoso dat de zaak in handen is van de vakbond en van haar management.

De bond Futpro stelde in dat communiqué: ,,We werken er hard aan dat handelingen die nooit eerder zijn vertoond niet onbestraft blijven en dat er maatregelen worden genomen die de speelsters beschermt tegen gedragingen die onacceptabel zijn. Het is noodzakelijk voor gelijkheid te blijven strijden, een strijd die onze speelsters met overtuiging hebben geleid, wat tot onze huidige positie in het voetbal heeft geleid.”

