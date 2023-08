Spaanse bondsvoorzitter alsnog door het stof na rel over kus op de mond van Jennifer Hermoso na WK-finale

Met videoDe voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, heeft voor opschudding gezorgd na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0) . Hij kuste international Jennifer Hermoso op haar mond. Waar Rubiales in eerste instantie sprak over een storm in een glas water, bood hij vanmiddag alsnog zijn excuses aan. ,,Ik heb een fout gemaakt, maar had geen kwade bedoelingen.”

Op televisiebeelden is te zien dat Rubiales tijdens de huldiging Hermoso eerst omhelst en haar daarna een kus op de mond geeft. ,,Ik vond het niet leuk”, zei de 33-jarige speelster van de Mexicaanse club CF Pachuca daarover in de kleedkamer, zo bleek uit beelden tijdens het feest aldaar.

Later op de avond vroeg Hermoso om de kwestie niet groter te maken dan hij is. Het was een ‘gebaar van vriendschap en dankbaarheid’, aldus de Spaanse wereldkampioen. ,,Het is een totaal spontaan wederzijds gebaar geweest vanwege de enorme vreugde die het winnen van een WK geeft. De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie en zijn gedrag tegenover ons allen is top”, liet ze weten in een verklaring aan de Spaanse pers. ,,We hebben een WK gewonnen en dat is wat het belangrijkst is.’

Ophef in Spanje

In Spanje denken ze daar anders over. ‘De voorzitter van de bond werd misschien meegesleept door zijn onbegrepen spontaniteit, maar een onaangekondigde kus op de mond is grensoverschrijdend’, zegt Nadia Tronchoni, hoofdredacteur sport van de Spaanse krant El País. ‘Dit gebeurt in romantische comedy’s, met maffe hoofdrolspelers die in geen enkel opzicht lijken op deze vrouwen. Een ongevraagde zoen is niet altijd een aangename verrassing.’

De Spaanse minister van Gelijkheid, Irene Montero, uit op X (voorheen Twitter) haar ongenoegen over de kus van Rubiales. ‘Laten we niet doen alsof een zoen zonder toestemming iets is wat ‘gebeurt’. Het is een vorm van seksuele agressie waar vrouwen dagelijks mee te maken krijgen en het is iets dat we niet mogen normaliseren. Dat is de taak van onze hele samenleving. Toestemming moet centraal staan. Alleen ja is ja.’

Ook Ione Belarra, waarnemend minister van Sociale Rechten en Agenda 2030, sluit zich hierbij aan. Zij vraagt zich af tot wat Rubiales achter gesloten deuren in staat is, als hij zich in het openbaar al zo gedraagt. ‘Seksueel geweld tegen vrouwen moet stoppen’, laat ze weten. ‘En een knuffel voor de kampioenen’, sluit ze af.

Rubiales alsnog door het stof

Bondsvoorzitter Rubiales was zich in eerste instantie van geen kwaad bewust en wuifde het incident op de Spaanse radio weg. ,,De zoen met Jenni? Idioten zijn overal’’, zegt hij over de critici. ,,Als twee mensen een onbelangrijke uiting van genegenheid hebben, kunnen we geen aandacht schenken aan idioten.’’

Een paar uur later ging Rubiales in een videoboodschap echter alsnog door het stof. ,,Er is iets waar ik spijt van heb en dat is wat er is gebeurd tussen mij en een speler, een speler met wie ik een geweldige relatie heb, net als met anderen”, vertelt hij voor de camera. ,,Ik moet toegeven dat ik een fout heb gemaakt, want in een moment van maximale euforie, zonder kwade bedoelingen of kwade trouw van beide kanten, gebeurde wat er gebeurde.

,,Het was heel spontaan, zonder kwade trouw van welke partij dan ook. Hier zagen we het als iets normaals, maar bij de buitenwacht lijkt het voor opschudding te hebben gezorgd. Het lijkt erop dat mensen hierdoor gekwetst zijn en ik moet mijn excuses aanbieden. Ik zal proberen hiervan te leren en te begrijpen dat als je voorzitter bent van een instelling die zo belangrijk is als de Spaanse voetbalbond, je voorzichtiger moet zijn, vooral bij ceremonies en in dit soort zaken.”

Topscorer aller tijden

Hermoso is topscorer aller tijden van de Spaanse vrouwen, met 51 goals in 105 interlands. Hermoso ruilde na de gewonnen finale in Sydney van shirt met haar teamgenote Alexia Putellas, de recordinternational van Spanje met 28 goals in 109 interlands.

De voetbalsters van Spanje kroonden zich zondag in Sydney voor het eerst tot wereldkampioen. De ploeg van de veelbesproken bondscoach Jorge Vilda won met 1-0 van het door Sarina Wiegman gecoachte Engeland, dankzij een doelpunt van aanvoerster Olga Carmona na een halfuur. Hermoso had in de 70ste minuut de kans om de 2-0 te maken, maar de Engelse keepster Mary Earps stopte haar strafschop.

