Sarina Wiegman laatst overgebleven vrouwelijke bondscoach op WK: ‘Is nooit een wedstrijd geweest’

met video Oranje Leeuwinnen na galavoor­stel­ling tegen Vietnam als groepswin­naar naar achtste finales WK

Een recordzege, groepswinst, vrolijke WK-debutanten en stralende doelpuntenmakers: de Oranje Leeuwinnen hebben met een 7-0 zege op Vietnam de perfecte WK-dag achter de rug. De 7-0 was ruim voldoende om de Verenigde Staten, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen Portugal, voor te blijven in de groep. Daardoor ontloopt Oranje, zoals gewenst, hoogstwaarschijnlijk Zweden in de achtste finale van aanstaande zondag (04.00 uur) in Sydney.