Oranje Leeuwinnen na galavoorstelling tegen Vietnam als groepswinnaar naar achtste finales WK

Een recordzege, groepswinst, vrolijke WK-debutanten en stralende doelpuntenmakers: de Oranje Leeuwinnen hebben met een 7-0 zege op Vietnam de perfecte WK-dag achter de rug. De 7-0 was ruim voldoende om de Verenigde Staten, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen Portugal, voor te blijven in de groep. Daardoor ontloopt Oranje, zoals gewenst, hoogstwaarschijnlijk Zweden in de achtste finale van aanstaande zondag (04.00 uur) in Sydney.

Het was tekenend voor de heerlijke Oranje-avond in Dunedin: de brede lach van Esmee Brugts nadat ze tien minuten voor tijd naar de kant werd gehaald. Met twee sublieme treffers werd ze de jongste WK-doelpuntenmaker ooit voor Nederland en ze had daarmee een groot aandeel in de forse zege op Vietnam. Met groot genoegen nam ze het applaus van de plukjes Oranje-fans in ontvangst.

,,Vietnam is gewoon een aardige ploeg en daar moeten we niet laatdunkend over doen. Ze verloren met slechts 3-0 van de VS, met 2-0 van Portugal en met 2-1 van Duitsland. Moet ik nog meer zeggen?” Met de kennis van nu waren die fraaie woorden vooraf van Andries Jonker lachwekkend te noemen. Wat de Vietnamezen lieten zien in het Forsyth Barr Stadium in Dunedin was nauwelijks voetbal te noemen en daar maakte Oranje dankbaar gebruik van.

Nog nooit won Oranje een WK-wedstrijd met meer dan twee doelpunten verschil, maar het werd vrij snel duidelijk dat daar verandering in zou komen. Toen Jill Roord in de 23ste minuut de 4-0 maakte na een tweede assist van Dominique Janssen, hadden Lieke Martens, Katja Snoeijs en Esmee Brugts ook al feestgevierd. Martens deed dat na een wereldbal van Janssen (die haar 100ste interland speelde) en scoorde zo op haar derde verschillende WK. Daarmee voegde Martens zich in een fraai rijtje met Arjen Robben en Robin van Persie.

Voor Snoeijs en Brugts waren hun goals ook bijzonder. Zij maakten hun eerste WK-goal. Die van Brugts was zoals gezegd om door een ringetje te halen. Ze vond de verre bovenhoek en sloeg de handen voor haar gezicht van blijdschap. De 8.215 fans in Dunedin waren getuige van een Nederlandse feestavond waarop Daniëlle van de Donk voor rust zelfs ook nog voor de 5-0 tekende.

In de tweede helft kon Jonker alvast de blik op de achtste finales in Sydney werpen. Hij gunde de 17-jarige Wieke Kaptein haar WK-debuut en daarmee noteerde ook de middenvelder van FC Twente een fraai gegeven. Ze is nu de jongste Nederlander ooit op een wereldkampioenschap. Bij de mannen was Bertus de Harder (18 jaar en 142 dagen in 1938) recordhouder, bij de vrouwen Vivianne Miedema (18 jaar en 326 dagen in 2015). Kaptein was dus de eerste 17-jarige Nederlandse WK-ganger ooit.

In de buurt van de 13-0 recordzege van de Verenigde Staten tegen Thailand in 2019 kwam Oranje niet. Brugts zorgde na haar fraaie 3-0 nog wel voor haar eigen concurrentie in de uitverkiezing ‘Doelpunt van het Toernooi’ door in de 57ste minuut wederom op sublieme wijze de bal in de kruising te rammen. Daarmee had ze haar publiekswissel meer dan verdiend.

De eindstand werd uiteindelijk bepaald door Roord. Nadat een tweede goal van Martens werd afgekeurd zorgde zij met een kopbal voor de 7-0 in de 83ste minuut. Niet alleen startsein voor een onvervalste wave in Dunedin, maar vooral ook meer dan voldoende voor de gewenste groepswinst en een ticket naar Sydney.

Wie daar de tegenstander wordt is nog de vraag. Achter Zweden (6 punten), dat alleen in theorie de groepswinst nog mis kan lopen, strijden Italië (3 punten), Zuid-Afrika (1 punt) en Argentinië (1 punt) om de tweede plek. Ervan uitgaande dat Zweden ook van Argentinië wint, lijkt dat dus de winnaar van het duel tussen Italië en Zuid-Afrika te worden.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Hoewel de strijd om de groepswinst al lang en breed beslist lijkt, worden er toch nog 7 minuten blessuretijd aan het duel toegevoegd. 0-7 GOAL van Jill Roord! Vlak voor tijd is de zevenklapper compleet! Waar Roord net nog de pech had om de paal te raken, krijgt ze nu een niet te missen kans! Gele kaart voor Duong Thi Van Esmee Brugts wordt vervangen door Merel van Dongen Veel Oranjefans zitten er niet, maar na haar twee wonderschone goals mag dit toch zeker als een publiekswissel worden gezien. Sherida Spitse wordt vervangen door Caitlin Dijkstra Deze keer is het de keepster die Martens van een tweede treffer houdt. Snoeijs is een fractie te laat om de rebound te benutten. De zevende treffer van Oranje laat nog even op zich wachten. Lieke Martens schiet weliswaar raak, maar de vlag is omhoog voor buitenspel. Die beslissing wordt door de VAR bevestigd. Pech voor Jill Roord! Haar inzet spat uiteen op de lat. Zo was de zevenklapper van Oranje na een uur spelen bijna compleet. Jackie Groenen wordt vervangen door Damaris Egurrola Pham Hai Yen wordt vervangen door Nhu Huynh Nguyen Thi Bich Thuy wordt vervangen door Nguyen Thi Tuyet Dung 0-6 GOAL van Esmee Brugts! Wat een schitterende treffer weer van Esmee Brugts. De in topvorm verkerende aanvalster krult de bal heerlijk in de verre hoek. Ze is nu de eerste 'dubbele doelpuntenmaker' van vandaag.

5️⃣ - 🇳🇱 against 🇻🇳 (2023)

5️⃣ - 🇺🇸 against 🇳🇬 (1999)

Virtuele stand:

1. Nederland 3-7 (7-1)

