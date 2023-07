Oranje Leeuwinnen moeten in Sydney wederom uitwijken: ‘Dit veld voelt als een tapijt’

De velden in de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zijn de Oranje Leeuwinnen nog niet echt gunstig gezind. In Sydney is de selectie van bondscoach Andries Jonker wederom uitgeweken naar een ander veld. ,,Zeker niet het veld dat wij gewend zijn.”

De Oranje Leeuwinnen arriveerden dit weekend in Sydney als voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat voor Nederland begint op 23 juli met een wedstrijd tegen Portugal. Daar werd na een vlucht van 22 uur meteen de eerste korte training afgewerkt op het trainingscomplex van Sydney FC, maar het gras bleek daar niet in al te beste staat.

,,Het voelt een beetje als een tapijt", zei bondscoach Andries Jonker over het veld in Sydney. ,,Het roept een beetje de vraag op: stuitert die bal wel? Nou, die stuitert wel. Het voelt onder je voeten als schokdemping. Dit is zeker niet het veld dat wij gewend zijn dus we kijken wel rond of we een nog beter veld kunnen vinden, maar als dit het beste veld is gaan we hier met plezier trainen", zei hij bij ESPN. Vandaag is desondanks besloten om de training te verplaatsen naar een ander veld.

Eerder in de WK-voorbereiding werden de Oranje Leeuwinnen al verrast door steentjes en scherven op een trainingsveld in Escharen. Tijdens de trainingsweek in Limburg zou er op het terrein van EGS'20 tegen Oranje Onder-19 worden geoefend, maar door de vondst van onder meer scherven die los waren gekomen bij het verticuteren van het veld werd er teruggekeerd naar het trainingsveld in Horst.

Verenigde Staten wint oefenduel

De Amerikaanse voetbalsters hebben de laatste oefenwedstrijd in eigen land voorafgaand aan het WK voetbal gewonnen van Wales. In San Jose werd het 2-0 voor de regerend wereldkampioen door twee treffers van invalster Trinity Rodman. De Verenigde Staten zijn een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK voetbal, dat op 20 juli begint in Australië en Nieuw-Zeeland. De andere landen in de groep zijn Portugal en Vietnam. De VS spelen op 22 juli de eerste wedstrijd tegen Vietnam.

De Oranje Leeuwinnen trainen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag in Sydney alvorens er zondag een besloten trainingswedstrijd tegen Zuid-Korea is. Het gaat niet om een officiële interland. Volgende week maandag is er ook nog training, waarna de selectie van Jonker afreist naar Tauranga in Nieuw-Zeeland. Daar worden de drie groepswedstrijden afgewerkt tegen Portugal (23 juli, Dunedin), Verenigde Staten (27 juli, Wellington) en Vietnam (1 augustus, Dunedin).

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

