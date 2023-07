Noorwegen kan ook niet van Zwitserland winnen en staat met rug tegen de muur op WK

Op de zesde dag van het WK vrouwenvoetbal in Australië is de eerste speelronde in de poulefase afgesloten en ook meteen een begin gemaakt met de tweede ronde wedstrijden. De grootste stunt was de 0-1 nederlaag van gastland Nieuw-Zeeland tegen het debuterende elftal uit de Filipijnen. Noorwegen kwam na de eerdere nederlaag nu niet verder dan 0-0 tegen Zwitserland, terwijl Colombia afrekende met Zuid-Korea (2-0).