Nederland én Spanje in opspraak door ‘respectloze haka-filmpjes’: ‘Ongelooflijk, niemand bedoelde iets kwaads’

Met videoEen WK-relletje is gauw geboren, zo weten nu ook de Oranje Leeuwinnen. De KNVB haalde vanochtend een video offline waarop een oefening te zien was die op social media werd vergeleken met de haka, de rituele dans van de Nieuw-Zeelandse Maori. Een gebrek aan respect volgens Nieuw-Zeelanders, maar bondscoach Andries Jonker en verdediger Stefanie van der Gragt zijn zich van geen kwaad bewust. ,,Ongelooflijk, niemand die hier iets kwaads mee bedoelde.”

In principe mag de haka door iedereen uitgevoerd worden, als er maar respect en begrip is voor de betekenis erachter. Om die reden werd er in Nieuw-Zeeland verbolgen gereageerd op filmpjes van zowel de Nederlandse als de Spaanse selectie. Beide voetbalbonden haalden de filmpjes offline. Desondanks stelt Jonker dat de oefening helemaal niets met de haka te maken had.

Het ging om een oefening van fysiektrainer René Wormhout, twee weken geleden tijdens de trainingsweek in Limburg. Een oefening om innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam op te roepen. ,,Ik heb die oefening gezien, maar ik heb geen moment gedacht dat er iets verkeerd ging”, zegt Jonker, die deze week met zijn ploeg op trainingsstage in Sydney is. De bondscoach legde de oefening naast de haka van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam: ,,Als je het vergelijkt: onze oefening heeft in de verste verte niets met een haka te maken en er wordt ook op geen enkele manier om een haka gevraagd. Op geen enkele manier.”

Als er iets is waar wij als land nog wél goed in zijn, dan is dat het respecte­ren van andere landen en culturen Andries Jonker

Niet alleen Nederland werd bekritiseerd, ook Spanje. Jay Laga’aia, de in Nieuw-Zeeland geboren acteur die in onder meer twee Star Wars-films speelde, reageerde furieus op het Spaanse filmpje: ,,Je komt naar ons thuis en hebt geen respect voor onze cultuur. Je stelt niet alleen je team en je land teleur, maar ook je familie. Jullie ouders zijn vast trots dat je dit internationale podium koos, om te laten zien hoe dom en ongevoelig je bent. Ga gewoon lekker naar huis.”

Bekijk hieronder de filmpjes van de Oranje Leeuwinnen en het Spaanse team. Tekst gaat verder onder de video...

Bij het Nederlandse filmpje ontstond de verwarring volgens bondscoach Jonker door het feit dat op het filmpje te horen is dat een van de speelsters roept ‘Hakaaaaa, Nieuw-Zeeland!’. ,,Dat wordt geroepen als een grapje, maar dat wordt uitvergroot en ineens zijn we het middelpunt van een rel. In mijn ogen gaat het helemaal nergens over. Als er iets is waar wij als land nog wél goed in zijn, dan is dat het respecteren van andere landen en culturen. Nederland staat open voor andere landen en gaat voorop in de strijd tegen landen die dat niet doen. Dus ik denk dat wij een van de laatste landen zijn die het verdient dáárop bekritiseerd te worden.”

Verdediger Stefanie van de Gragt is zich ook van geen kwaad bewust: ,,Ik heb juist veel respect voor de haka en de bewoners. Ik denk dat het iets unieks is”, zegt zij. Ook Jonker benadrukt veel respect te hebben voor de cultuur in Nieuw-Zeeland: ,,Een van de dingen die mij getroffen heeft, ook bij de ceremonie rondom de loting, is de enorme warmte en gastvrijheid van Australiërs en Nieuw-Zeelanders. Ze willen er een prachtig feest van maken en daarbij hun oorspronkelijke roots presenteren. Alle respect daarvoor.”

De coach heeft zijn speelsters gevraagd om op te passen in de komende WK-weken waarin alles onder een vergrootglas ligt: ,,Ik heb gezegd dat ze niets meer moeten doen wat er op lijkt, want camera’s staan ver weg van het veld en die kunnen niet ruiken wat de bedoeling is van wat wij doen. Dus: doe het niet meer, laat het nou, roep er niks over, gebruik het woord haka niet meer. Het leidt allemaal tot discussie en wij zijn hier om te trainen. Daar moeten we ons niet door af laten leiden.”

Na deze week vliegen de Oranje Leeuwinnen verder naar Nieuw-Zeeland. Daar is Tauranga de thuisbasis. Op 23 juli staat de eerste wedstrijd tegen Portugal op het programma in Dunedin.

