LIVE WK vrouwenvoetbal | Spanje en Japan naar achtste finales, Pauw met Ierland tegen Canada

In poule B spelen Australië en Nigeria morgen om 12.00 uur hun tweede wedstrijd.

Olympisch kampioen Canada speelde vrijdag met 0-0 gelijk tegen Nigeria. De 40-jarige all-time topscorer Christine Sinclair (40 jaar) wist in die wedstrijd niet te scoren uit een strafschop. Sinclair staat nu op 190 goals in 324 interlands voor Canada, waarvoor ze in 2000 haar debuut maakte.

Vera Pauw begon het WK met Ierland tegen gastland Australië, dat afgelopen donderdag dankzij een rake penalty van Stephanie Catley met 1-0 won in Sydney.

Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de derde en laatste WK-wedstrijd van vandaag, tussen Ierland en Canada. De wedstrijd wordt gespeeld in het Perth Rectangular Stadium in het westen van Australië.

Ierland treft Canada in Perth

Spanje wint overtuigend van Zambia

Het eindsignaal heeft geklonken in Eden Park in Auckland na ruim honderd minuten voetbal. Spanje zette Zambia eenvoudig opzij: 5-0. Dat betekent dat Japan en Spanje nu zeker zijn van een plek in de achtste finales van het WK met zes punten na twee duels, waar Costa Rica en Zambia nog op nul punten staan.

De 23-jarige middenvelder Teresa Abellaira van Real Madrid opende al na negen minuten de score in Auckland met een fraaie uithaal in de kruising van zo'n 20 meter afstand. Daarna scoorden Jennifer Hermoso (CF Pachuca in Mexico) en Alba Redondo (Levante) allebei nog twee keer voor Spanje.

Alexia Putellas deed de eerste helft mee, maar bleef in de rust achter in de kleedkamer. De Spaanse bondscoach Jorge Vilda springt voorzichtig om met de sterspeelster van FC Barcelona, die pas in mei haar rentree maakte nadat ze vorig jaar een dag voor het EK een kruisbandblessure opliep. Putellas gaf een fraaie assist bij de 2-0 van Hermoso.

Spanje won eerder met 3-0 van Costa Rica en staat daardoor op doelsaldo boven Japan in groep C. In het laatste groepsduel strijden de mondiale nummers 6 en 11 om de groepswinst. Zambia en Costa Rica weten al dat ze klaar zijn op het WK.