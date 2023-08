LIVE WK vrouwenvoetbal | Oranje Leeuwinnen treffen Spanje in Wellington in eerste kwartfinale

Stéphanie Frappart fluit in Wellington

De Oranje Leeuwinnen en de Spaanse vrouwen werken in Wellington de eerste van vier kwartfinales af. Het wordt al het vierde duel voor Frappart op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland . Ze krijgt assistentie van twee Franse grensrechters. De vierde official is de Italiaanse Maria Ferrieri Caputi.

Frappart geniet bekendheid als eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit op een WK voor mannen. De Française floot tijdens het WK in Qatar eind vorig jaar de groepswedstrijd tussen Duitsland en Costa Rica. Ze was in 2021 tevens de eerste vrouwelijke arbiter in de Champions League. Ook was Frappart de scheidsrechter bij de WK-finale in 2019 in Frankrijk tussen de Leeuwinnen en de Verenigde Staten. Daarin kreeg Stephanie van der Gragt een omstreden strafschop tegen.