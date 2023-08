LIVE WK vrouwenvoetbal | Marokko underdog in achtste finale tegen Frankrijk

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Colombia of Jamaica: welk land treft Sarina Wiegman in kwartfina­le?

Europees kampioen Engeland, onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, bereikte gisteren op het nippertje de kwartfinales van het WK vrouwenvoetbal door Nigeria uit te schakelen na strafschoppen. Vandaag wordt bekend welk land de tegenstander wordt van de Engelsen: Colombia of Jamaica. De aftrap van de achtste finale in Melbourne is om 10.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.