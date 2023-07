LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan op weg naar monsterscore tegen Zambia

Het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is afgelopen donderdag van start gegaan. 32 landen strijden om een plek in de finale op 20 augustus in Sydney, waaronder de Oranje Leeuwinnen. Vandaag beginnen onder meer Europees kampioen Engeland van bondscoach Sarina Wiegman aan het WK om 11.30 uur tegen Haiti. Maar eerst trappen Zambia en Japan. Volg het duel in ons liveblog.