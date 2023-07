LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan maakt gehakt van Spanje, cruciaal duel voor gastland Australië

met video Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova ontbreken op training, nachtelijk duel met VS goed bekeken

Na Lineth Beerensteyn is er nu ook bezorgdheid om Stefanie van der Gragt bij de Oranjevrouwen. De 30-jarige verdediger, die bezig is aan haar laatste WK, bleef in de rust van het duel met de Verenigde Staten (1-1) achter in de kleedkamer. Hoewel het om ‘lichte klachten’ gaat, hoopt bondscoach Andries Jonker van harte dat hij zijn ‘rots in de branding’ in kan blijven zetten. Een dag na de wedstrijd, bij terugkomst in het basiskamp in Tauranga, trainde ze niet mee, maar dat was vanwege ziekte.