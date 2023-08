Lineth Beerensteyn vreesde voor einde WK: ‘Ik dacht: het zal toch niet?’

Lineth Beerensteyn is klaar voor haar rentree op het WK. De aanvalster van de Oranje Leeuwinnen kreeg tegen Portugal een flinke tik op haar rechterenkel, maar daarvan is ze nu hersteld. ,,Ik dacht: het zal toch niet? Is dit einde toernooi?”

Vol opluchting ploft Beerensteyn neer op een zetel in het Trinity Wharf Hotel. Met haar lichaamstaal straalt ze uit: laat de achtste finale tegen Zuid-Afrika maar komen. Ze kreeg in het eerste groepsduel met Portugal een tik op de rechterenkel en dacht even dat haar WK voorbij was. ,,De pijn was ondraaglijk”, vertelt Beerensteyn, die op krukken het stadion verliet en de volgende dag een MRI-scan liet maken.

Het waren zware uren voor haar: ,,Je wilt jezelf niet gek maken met gedachten die niet kloppen. Je weet nog niet wat er is, dus je moet rustig blijven, maar natuurlijk waren er tranen. Ook van de pijn. Mijn teamgenoten stelden me gerust en daarna belde ik met mijn broer Regilio en mijn vader. Mijn broer is altijd heel positief en zei: ‘Binnenkort sta je gewoon weer op het veld’. Beetje dollen om me gerust te stellen, dat lukt hem altijd goed.”

Haar broer kreeg gelijk: de schade viel mee en er was sprake van ‘slechts’ een verrekking: ,,De opluchting was ontzettend groot. Natuurlijk moet je ook nu naar je lichaam blijven luisteren om goed te herstellen, maar het toernooi is gelukkig nog niet voorbij. Het was frustrerend om met normale schoenen op de bank te zitten, maar ik was ook heel trots op het team. Door hen kan ik mogelijk nog minuten maken dit WK. Eerst zondag en daarna hopelijk nog meer wedstrijden. Dan hoop ik natuurlijk nog een doelpunt mee te kunnen pikken. Het is aan de coach, maar ik ben er klaar voor.”

