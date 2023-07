Lieke Martens heeft ineens een lange naam op haar rug: ‘Ik ben ook supertrots om Van Leer te heten’

Ze kwam op een roze wolk naar het WK in Nieuw-Zeeland en na de zege op Portugal is Lieke Martens (30) nog altijd een van de gelukkigste vrouwen op aarde. Of moeten we nu Martens-van Leer zeggen? ,,Nee hoor, iedereen mag me Lieke Martens blijven noemen.”