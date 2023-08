Kanonskogel van Esmee Brugts doelpunt met de hoogste snelheid dit WK: meer dan 100 kilometer per uur

Daarmee schoot Brugts nog harder dan Georgia Stanway, die Engeland met een schot van 102,60 kilometer per uur op voorsprong bracht tegen Haïti. De Noorse Caroline Graham Hansen staat derde op het lijstje dat de wereldvoetbalbond FIFA maandag publiceerde, met een treffer van 100,72 kilometer per uur tegen de Filipijnen (de 3-0).

De snelheid van de bal wordt gemeten met een nieuwe technologie die in de bal verwerkt zit. De techniek werd voor het eerst ingezet op het WK van vorig jaar voor de mannen in Qatar. Hoe hard de schoten op het WK voetbal voor vrouwen in 2019 precies waren, is daarom niet bekend. Het hardste schot (dat een doelpunt opleverde) op het WK voor mannen 2022 in Qatar kwam van Luis Chavez. Zijn goal tijdens Mexico tegen Soedi-Arabië had een snelheid van 121.69 km/u.