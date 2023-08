Hoe drie videofragmenten in Sydney voor oplopende schaamte en woede in Spanje zorgen

Hoe Andries Jonker de Oranje Leeuwinnen plezier en vertrouwen gaf: ‘Wou dat ik vaker dit soort coaches had’

Een match made in heaven, zo mag het huwelijk tussen Andries Jonker en de Oranje Leeuwinnen vooralsnog worden omschreven. Na de mismatch met Mark Parsons zijn speelsters vol lof over de 60-jarige Amsterdammer. Die bracht het plezier en vertrouwen razendsnel terug bij Oranje, dat het vrijdag in de kwartfinale van het WK opneemt tegen Spanje.