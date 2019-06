COLUMNTegen het einde van de eerste helft breekt er ook bij Jeroen Elshoff iets. ,,Het valt allemaal niet mee’', verzucht de voetbalcommentator als - tijdens Nederland-Kameroen - voor de zoveelste keer deze middag één van de speelsters er niet in slaagt de bal over een afstand van vijf meter bij de juiste kleur in te leveren.

Meer dan een half uur lang heeft hij geprobeerd om niet te mee te gaan in het gezeur over het niveau van het vrouwenvoetbal. Maar dan ontsnapt ook bij hem het zinnetje dat het gevoel rond het WK het best weergeeft. Dat ‘het allemaal niet meevalt’ dus.

Elshoff en de NOS willen het vrouwenvoetbal, tegen een stroom van cynisme in, oprecht serieus nemen. Bijna alles wordt live uitgezonden. Het effect is averechts. Foute passes, traagheid van handelen, een tekort aan techniek, alles komt in veelvoud voorbij. Te veel voor velen om de sport serieus te nemen. Dan valt het niet mee voor de goedwillende vrouwen om hun voetbal aan de man te brengen als de leukere variant.

Ondertussen laten de gelovigen zich hun feestje niet afpakken. Nederland op een WK. Dat mag gevierd worden. Het legioen is vergevingsgezind, snapt dat je het voetbal van de vrouwen niet mag vergelijken met dat van de mannen, begrijpt dat het een sport in ontwikkeling is.

Daarin ligt tevens de tragedie. Dit WK is door heel veel marktpartijen gehypet als hét sportevenement van het jaar. De verwachtingen vooraf waren torenhoog. Veel te hoog blijkt nu. Dan valt het allemaal niet mee om de juiste toon aan te slaan in de discussie wat we ervan moeten denken.