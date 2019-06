Het trapveldje van Bloodworth: ‘Ik ben een trainingsbeest’

Door Daniël Dwarswaard



Ze was een jaar of vijftien. Geen standaardpubermeisje dat stiekem sigaretten rookte of wijntjes dronk. Stappen? Mwah, niet zo interessant. Dominique Bloodworth, toen Dominique Janssen, had maar één verslaving. Gechargeerd gezegd is haar drang om te slagen als voetbalster terug te brengen tot één trapveldje bij haar eerste amateurclub RKSV Wittenhorst, een knusse vereniging in het Limburgse dorpje Horst.



Precies op dat veldje is ze van haar vijftiende tot haar achttiende bijna letterlijk elke dag te vinden. Een halfuur minimaal verplicht ze zichzelf om daar volledig tweebenig te worden. Ze bedenkt zelf de trainingsmethode. Hier op het terras van het Best Western Hotel in Rennes legt ze het met plezier uit. ,,Ik had een vierkantje op het veld waar ik de bal op moest chippen. Een klein goaltje voor de wreeftrap en een groter doel voor de lange trap. Met links en met rechts, elke dag.’’