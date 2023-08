Geen wrok bij Sarina Wiegman na zilver met Engeland: ‘Spanje verdient de credits’

Sarina Wiegman verloor vandaag met Engeland - net als in 2019 met Nederland - een WK-finale, maar ze kon dit snel relativeren. Na de nederlaag tegen Spanje (1-0) kijkt de Nederlandse coach van Engeland terug op een geslaagd WK. ,,Mijn spelers waren heel goed, maar het was net niet genoeg.”

,,Ik ben voornamelijk teleurgesteld", zei Wiegman in een reactie na de verloren WK-finale. ,,Wanneer je een finale speelt, dan wil je die winnen. Maar Spanje speelde gewoon beter.”

,,We kregen weinig grip op het spel, totdat we naar 4-3-3 schakelden. Toen creëerden we wel een paar momenten, maar door de lange, onduidelijke situatie bij de penalty van Spanje en de hoofdblessure van Greenwood slipte dat weg. Dat was net in een periode dat ik dacht dat we wat terug konden doen.”

Geen spijt

,,Nee, ik ken geen wrok", stelde Wiegman resoluut. ,,We hebben alles gegeven en alles gedaan wat we konden. Mijn spelers waren heel goed, maar het was niet genoeg. Spanje verdient de credits, zij speelden het beste voetbal over het hele toernooi gezien. Dus onze felicitaties zijn op hun plek.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí werd na de finale uitgeroepen tot beste voetbalster van het WK. De 25-jarige speelster van FC Barcelona deed in de gewonnen finale tegen Engeland (1-0) de hele wedstrijd mee en was dominant op het middenveld.



Haar teamgenote Salma Paralluelo, die met haar winnende treffer in de verlenging Oranje uitschakelde in de kwartfinale (2-1), kreeg de trofee voor beste jonge speelster van het toernooi. Het 19-jarige talent van FC Barcelona scoorde ook in de halve finale tegen Zweden (2-1).

Volledig scherm Aitana Bonmatí. © REUTERS





Wereldvoetbalbond FIFA riep de Engelse Mary Earps uit tot beste keepster. De doelvrouw van Manchester United stopte in de tweede helft van de finale de slap ingeschoten strafschop van Jennifer Hermoso, waardoor de spanning in de wedstrijd bleef.

Wiegman verloor vier jaar geleden de WK-finale met de Nederlandse voetbalsters van de Verenigde Staten. Met Oranje en Engeland pakte ze al wel de Europese titel

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, inclusief alle uitslagen.

Bekijk hieronder de eindstanden in de Groepen en het speelschema vanaf de achtste finales

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen