Geen ‘Summer of Love’, maar wel vier op een rij voor Sarina Wiegman?

Zweden verslaat onherken­baar Japan en strijdt met Oran­je-beul Spanje om plek in WK-finale

Ook het sprookje van Japan op het WK voetbal is voorbij. In de kwartfinale tegen Zweden was het lange tijd geen schim van de ploeg die tot nu toe zo dominant door het toernooi denderde: 2-1. Daardoor mag Zweden aankomende dinsdag met Oranje-beul Spanje gaan uitmaken wie zich voor de WK-finale plaatst.