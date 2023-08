Gastland Australië wint eenvoudig van Denemarken en is kwartfinalist op WK

Amerikaan­se bondscoach kan uitschake­ling op WK niet verteren: ‘Voetbal is zo wel heel wreed’

Bondscoach Vlatko Andonovski van de voetbalsters van de Verenigde Staten kon vlak na de achtste finale tegen Zweden nauwelijks geloven dat zijn ploeg was uitgeschakeld op het WK. ,,Ik weet niet eens of die laatste strafschop van hen helemaal over de lijn was”, stamelde hij.