Demissionair sportminister Conny Helder spreekt steun uit voor WK in Nederland: ‘Kan enorme boost geven’

Eerste rode kaart op WK vrouwen­voet­bal een feit na spijkerhar­de overtre­ding: VAR Pol van Boekel grijpt in

De eerste rode kaart van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is een feit. De Nigeriaanse Deborah Abiodun werd in de slotfase van het duel met Canada van het veld gestuurd na een stevige overtreding, op advies van VAR Pol van Boekel.