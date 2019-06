De negen stadions waar vanaf vrijdag gespeeld wordt op het WK in Frankrijk

Lyon: Parc Olympique Lyonnais (59.186 plaatsen)

Het Groupama Stadium van Olympique Lyon, de thuisbasis van Memphis Depay en Kenny Tete, is het grootste stadion op het WK 2019. Hier zullen dan ook beide halve finales en de finale worden gespeeld. De kaarten voor deze drie wedstrijden waren al ruim voor het WK allemaal uitverkocht, dus Lyon kan zich opmaken voor een groot voetbalfeest volgende maand. De halve finales worden gespeeld op 2 en 3 juli, de finale op zondag 7 juli. Dit zijn overigens wel de enige drie wedstrijden die hier tijdens het WK gespeeld worden. In het stadion dat in januari 2016 werd geopend werden al zes wedstrijden gespeeld tijdens het EK 2016 en vorig jaar was hier de Europa League-finale tussen Atlético Madrid en Olympique Marseille. Coldplay, Rihanna, Celine Dion en Ed Sheeran hebben de afgelopen drie jaar al in dit stadion opgetreden. Voor Ajacieden is dit uiteraard ook een bijzondere plek, want ondanks een 3-1 nederlaag plaatste Ajax zich hier op 11 mei 2017 voor de Europa League-finale.

Volledig scherm Parc Olympique Lyonnais in Lyon. © REUTERS

Parijs: Parc des Princes (48.583 plaatsen)

Het Parc des Princes, de thuishaven van de Franse topclub Paris Saint-Germain, is zonder twijfel het stadion met de meeste allure en geschiedenis van de negen WK-stadions. Het stadion werd in 1972 geopend en vervolgens nog twee keer gerenoveerd: eerst voor het WK 1998, daarna nog voor het EK 2016. Nederland verloor hier in 1998 de strijd om het brons van Kroatië. Ook de EK-finale van 1984, waarin Frankrijk met 2-0 won van Spanje, werd hier gespeeld. Tijdens het WK zijn er zeven wedstrijden in Parijs, te beginnen met de openingswedstrijd tussen Frankrijk en Zuid-Korea vrijdagavond (21.00 uur). Daarna volgen er nog vier pouleduels, een achtste finale en een kwartfinale. Naast het Parc des Princes ligt het moderne rugbystadion Stade Jean-Bouin en de tennisbanen van Roland Garros, dat nog tot en met komende zondag duurt, liggen ook op een steenworp afstand.

Volledig scherm Parc des Princes in Parijs. © BSR Agency

Nice: Allianz Riviera (35.624 plaatsen)

De Allianz Riviera werd in september 2013 in gebruik genomen door OGC Nice. Er werden in dit fraaie stadion vier wedstrijden gespeeld tijdens het EK 2016, waaronder de achtste finale tussen Engeland en IJsland. Die pijnlijke nederlaag voor de Engelsen werd ook nog voorafgegaan door hevige rellen tussen Russische hooligans en Engelse fans in het centrum van Nice. De Engelse vrouwen spelen hier twee van hun drie pouleduels: tegen Schotland en Japan. Ook Frankrijk - Noorwegen en Thailand - Zweden zullen in de Allianz Riviera worden gespeeld. De afgelopen jaren trokken ook Beyoncé, Jay-Z en Celine Dion al meer dan dertigduizend mensen naar dit stadion.

Volledig scherm Allianz Riviera in Nice. © EPA

Montpellier: Stade de la Mosson (32.900 plaatsen)

Het Stade de la Mosson is wellicht iets onbekender, maar ook dit stadion heeft een mooie historie. Het werd in 1972 geopend, maar 25 jaar later flink gerenoveerd voor het WK 1998. Er waren dat toernooi zes duels in Montpellier, waaronder de achtste finale tussen Duitsland en Mexico. Naast de thuiswedstrijden van Montpellier HSC worden hier ook regelmatig rugbywedstrijden afgewerkt. Tijdens het aankomende WK zijn er vier pouleduels en een achtste finale in Montpellier, dat slechts tien kilometer van de Middellandse Zee ligt.

Volledig scherm Stade de la Mosson in Montpellier. © EPA

Rennes: Roazhon Park (29.164 plaatsen)

Het Roazhon Park in Rennes staat er al sinds 1912, maar werd in 2004 voor de vijfde en voorlopig laatste keer flink gerenoveerd. Op 7 maart van dit jaar zaten er voor het eerst meer dan 29.000 mensen in het stadion, toen Stade Rennes in de Europa League met 3-1 won van Arsenal. Tijdens het WK zal hier zes keer worden gespeeld: vier pouleduels, een achtste finale en een kwartfinale. De voetbalsters van gastland Frankrijk sluiten hun poulefase hier op maandag 17 juni af tegen Nigeria. Als Oranje als eerste eindigt in poule E, speelt de ploeg van Sarina Wiegman hier op dinsdag 25 juni de achtste finale tegen de nummer twee van poule D. Roazhon is overigens de Bretonse naam voor Rennes, dan weet u dat ook alvast.

Volledig scherm Roazhon Park in Rennes. © AFP

Le Havre: Stade Océane (25.178 plaatsen)

Het moderne Stade Océane in Le Havre is de plek waar de Oranje Leeuwinnen komende dinsdag (15.00 uur) hun WK beginnen tegen Nieuw-Zeeland, toevalligerwijs net als op het WK 2015 in Canada de eerste tegenstander van Nederland. Daarna worden er nog vier pouleduels, een achtste finale en een kwartfinale in de Normandische kustplaats Le Havre gespeeld. Ook bij Engeland - Argentinië zal het stadion uitverkocht zijn, want vanuit Engeland zit je met de boot zo in Le Havre. Het fraaie Stade Océane werd in 2012 in gebruik genomen door Le Havre AC, de nummer zeven van de Ligue 2 dit seizoen. Naast het moderne stadion staat nog het Stade Jules Deschaseaux, van 1932 tot 2012 de thuishaven van de club. Het Nederlands elftal verloor hier op het WK 1938 met 3-0 van Tsjecho-Slowakije. Komende dinsdag hopelijk meer geluk in Le Havre.

Volledig scherm Stade Océane in Le Havre. © AP

Valenciennes: Stade du Hainaut (25.172 plaatsen)

Oranje speelt het tweede pouleduel op het WK op zaterdag 15 juni (15.00 uur) in het Stade du Hainaut in Valenciennes. Daar is Kameroen dan de tegenstander. Valenciennes ligt vlakbij de Belgische grens, dus de kaarten voor deze wedstrijd waren al heel snel uitverkocht. Bij deze wedstrijd mag gerekend worden op zeker 20.000 Nederlandse fans, dus Valenciennes kan zich opmaken voor een oranje invasie. Het stadion van Valenciennes FC, dit seizoen dertiende in de Ligue 2, werd in 2011 voor 22.778 toeschouwers geopend met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Veel drukker werd het sindsdien niet meer, maar daar komt dankzij de Oranje Leeuwinnen snel verandering in.

Volledig scherm Stade du Hainaut in Valenciennes. © BSR Agency

Reims: Stade Auguste-Delaune (21.127 plaatsen)

Op donderdag 20 juni (18.00 uur) sluit Oranje vervolgens de poulefase af tegen Canada. Dit zal gebeuren in het Stade Auguste-Delaune in Reims, ook al in het noorden van Frankrijk. Het stadion van Stade de Reims, dat dit seizoen knap achtste werd in de Franse Ligue 1, werd in 1935 geopend. Daarna was er nog een renovatie in 1955 en tussen 2004 en 2008 werd het stadion zo verbouwd dat er eigenlijk gesproken kan worden van een compleet nieuw stadion. Niet het meest spectaculaire stadion van de binnen- en buitenkant, maar met 20.000 Nederlanders op de tribune zal het ongetwijfeld aanvoelen als een warm bad voor de Oranje Leeuwinnen.

Volledig scherm © BSR Agency

Grenoble: Stade des Alpes (20.068 plaatsen)

Het Stade des Alpes in Grenoble is het kleinste stadion tijdens het WK, al kunnen er nog altijd meer dan 20.000 mensen op de tribunes plaatsnemen. Het stadion werd op 15 februari 2008 geopend en is de thuisbasis van voetbalclub Grenoble Foot 38 (negende in Ligue 2) en rugbyclub FC Grenoble Rugby. Er zullen hier drie pouleduels en een achtste finale gespeeld gaan worden.