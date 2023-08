‘Dame’ Sarina Wiegman kan glazen plafonds kapotslaan richting het mannenvoetbal

Daverende verrassing: voor het eerst in historie sneuvelt tweevoudig wereldkam­pi­oen Duitsland in poulefase op WK

Voor het eerst in de historie van het vrouwenvoetbal heeft Duitsland de poulefase van het WK niet overleefd. Een zege op Zuid-Korea volstond, maar Duitsland kwam niet verder dan 1-1. Bij het andere duel in groep H stuntte Marokko tegen Colombia, waardoor de tweevoudig wereldkampioen uit het toernooi is gekegeld.