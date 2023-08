Amerikaanse bondscoach kan uitschakeling op WK niet verteren: ‘Voetbal is zo wel heel wreed’

De Amerikaanse keepster Alyssa Naeher leek haar inzet te keren, maar de videoscheidsrechter zag dat de bal toch in z’n geheel over de doellijn was gegaan. ,,Voetbal is zo wel heel wreed”, zei de verliezende bondscoach Andonovski. ,,We hebben terecht kritiek gekregen op ons spel in de groepsfase. Maar in deze wedstrijd zijn we uit de kast gekomen. We hebben goed gespeeld, maar heel vervelend verloren.”