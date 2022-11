Zware tegenvaller voor Frankrijk: Gouden Bal-winnaar Karim Benzema mist WK in Qatar

Fotoserie Juichen met een biertje van 13 euro: opening fanplein zorgt voor groot WK-feest in Qatar

Als even voor 19.00 uur (lokale tijd) de bierpomp op het WK-fanplein in Doha wordt geopend, klinkt luid gejuich uit vele kelen. Supporters uit meerdere landen staan dan al even in de rij. In tegenstelling tot op veel andere plekken in Qatar, is alcohol in de fanzone in de avond wél verkrijgbaar. Onderaan dit artikel een fotoserie.

19 november