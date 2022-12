WK voorbij voor Suárez en Kudus: Uruguay wint van Ghana, maar moet toch naar huis

Het WK in Qatar is weer een groot voetballand kwijt. Tweevoudig wereldkampioen Uruguay kan naar huis, na een teleurstellende campagne in groep H. Ondanks een 2-0 zege in de slotwedstrijd tegen Ghana is Uruguay (4 punten, doelsaldo 2-2) op doelsaldo uitgeschakeld. Zuid-Korea (4 punten en doelsaldo 4-4) gaat als nummer twee van de poule door, na de 2-1 zege op Portugal .

De eliminatie met een overwinning doet pijn in Uruguay. Het echec in Qatar luidt het einde in van een topgeneratie. Het tijdperk met sterren als Luis Suárez, Edinson Cavani en Diego Godin. Met het trio reikte ‘La Celeste’ in 2010 tot de vierde plek in Zuid-Afrika. In 2014 en 2018 kwamen de Zuid-Amerikanen telkens tot de knock-outfase. Ze speelden altijd met het mes tussen de tanden.

Suárez (35) huilde tranen met tuiten na het drama. Hij belichaamde in het Al-Janoub Stadion de wederopstanding van Uruguay. Na de twee fletse optredens tegen Portugal (0-2) en Zuid-Korea (0-0) werd de goalgetter afgeschreven. Hij was te oud, de spieren te stram. Hij stond als veteraan op het veld. De Zuid-Amerikanen bivakkeerden onderaan in poule H. Doelpuntloos.

Met de rug tegen de muur rechtte Suárez de rug. Voor Uruguay. Op het moment dat de schijnwerpers op hem gericht stonden. Want de slotwedstrijd in poule H kende ook een pikante voorgeschiedenis.

Op het WK van 2010 schakelde Uruguay de Ghanezen in de kwartfinale uit. Het was het beroemde duel met de handsbal van Suárez in de slotminuut van de verlenging, waarna Asamoah Gyan de strafschop voor Ghana op de lat knalde. Via de aansluitende penaltyserie gingen de Zuid-Amerikanen daarna door.

Suárez werd daarna in het West-Afrikaanse land De Duivel genoemd. En hij bood voor de confrontatie in Qatar ook geen excuses aan voor zijn handsbal. De spits repte van ‘de nieuwe hand van God’, verwijzend naar Diego Maradona op het WK in 1986 met zijn goal tegen Engeland. Dat zette de zaak in het Al-Janoub Stadion verder op scherp.

Maar daar waren niet de Ghanezen dodelijk en effectief, dat was Uruguay én Suárez. De Afrikanen kregen na ruim een kwartier een strafschop cadeau, na een makkelijke buiteling van Mohammed Kudus over de onhandig uitvliegende keeper Sergio Rochet. Spelmaker André Ayew schoot de penalty alleen slap en halfbakken in.

Die misser luidde alvast de eliminatie van Ghana in. Uruguay was beter en sloeg voor rust toe. Met Suárez als aangever. De oude meester kon niet alles belopen, maar stond aan de basis van beide goals van de Zuid-Amerikanen. Na 26 minuten kopte Giorgian De Arrascaeta, spelmaker van de Braziliaanse topclub Flamengo, een rebound in na defensief geschutter. En na 32 minuten kon hij met een volley vrij uithalen op aangeven van Suárez: 2-0.

Uruguay was daarmee door op het WK. Ghana kwam na rust wel, maar miste het geloof. Maar verderop in Qatar ging alles uiteindelijk mis voor de Zuid-Amerikanen. Zuid-Korea versloeg Portugal door een late goal met 2-1. Suárez zag het vol afgrijzen aan. Hij was na 65 minuten uitgespeeld en vervangen door Edinson Cavani, dat andere uithangbord van La Celeste in de afgelopen twaalf jaar. Maar de spits van Valencia kon het tij niet meer keren.

Uruguay, wereldkampioen in 1930 en 1950, ging af door de achterdeur in Qatar. Op doelsaldo.

