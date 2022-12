WK Voetbalpodcast | ‘We hebben er een favoriet voor het WK bij: Portugal’

Frankrijk, Engeland en Brazilië hebben hun vorm al getoond dit WK. Maar daar volgens Wijffels Portugal bij. ,,We hebben er een favoriet voor het WK erbij. Die bondscoach heeft Ronaldo nu op de bank gezet. Dat is een blok aan het been geworden. Heel moedig. En zijn vervanger, Ramos, stal de show. In het groepsproces is veel gaande nu. Of Ronaldo legt zich erbij neer en brengt een positieve sfeer of hij doet het niet en ze sturen hem weg. Maar dat elftal van Portugal stroomt nu.”