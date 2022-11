WK Voetbalpodcast | ‘Met deze poule moet Oranje in het toernooi kunnen groeien’

Via Twitter kregen we de vraag binnen wat de kansen zijn van het Nederlands Elftal dit WK. ‘Oranje speelt echt niet altijd briljant. Maar ze verliezen ook niet vaak’, reageert Wijffels. ‘Je hoort nu ook weer de verhalen van de spelers van 2014 over Van Gaal. Hoe hij toen voorspelde wat er in de wedstrijd ging gebeuren. Kuyt vertelde dat deze week nog bij ons in de krant. Voor elke situatie in de wedstrijd kreeg hij een taak. Dat gaat nu niet anders zijn. Het is vooral de vraag of de spelers het kunnen nu. Daar is Van Gaal van afhankelijk.’