WK voetbalpodcast | ‘Je moet dit WK eerst de boel verdedigend op orde hebben’

Bijltjesdag op het WK. Duitsland naar huis. Spanje bijna. De Belgen naar huis, terwijl Japan en Marokko zich plaatsten voor de volgende ronde. Ondertussen maakt de airco in Qatar ook slachtoffers bij Oranje. Het komt allemaal aan bod in een nieuwe WK voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels en ook Johan Inan schuift aan.

De avondwedstrijden op het WK bood genoeg spanning. Spanje, Japan, Duitsland en Costa Rica wisselden stuivertje wie er door zou gaan. ,,Als je de verdediging van Spanje deze wedstrijd toch ziet”, begint Maarten Wijffels. ,,Luis Enrique deed nog een oproep dat bondscoaches aanvallender moeten gaan spelen dit WK. Maar de realiteit is dat je je verdediging op orde moet hebben. Alle ploegen zijn zo fit tegenwoordig. We kunnen daarom wel zeuren over Oranje, maar je moet eerst verdedigend de boel op orde te hebben. Net als Marokko heeft het Nederlands elftal slechts één tegengoal in de groepsfase.”

Oranje trainde donderdag besloten, maar er was wel een persconferentie. En daar zat weer een speler van Oranje te snotteren. Deze keer Marten de Roon. ,,We kwamen de persconferentietent binnen en het kippenvel stond op je armen. Buiten was het dertig graden, maar binnen hadden ze airco op een lage temperatuur gezet. Marten de Roon zat op de persconferentie te snotteren. Frenkie de Jong eerder deze week ook al en je zag het tegen Qatar…die was niet helemaal fit. Hij vroeg ook om een wissel op een gegeven moment. Dat kan toch een item worden dit WK.”

Beluister de AD WK Voetbalpodcast via AD.nl, de AD-app of jouw favoriete podcastplatform. Meer lezen over het WK? Kijk dan hier.

Volledig scherm Etienne Verhoeff, Maarten Wijffels en Johan Inan. © Maarten Visser

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.