WK voetbalpodcast | ‘Duitsland moet in het toernooi blijven’

Mexico en Denemarken mogen naar huis. Polen en Australië overleven de groepsfase. Kritiek op Oranje vanuit België en de keuze voorin: Memphis/Bergwijn of Memphis/Gakpo. Etienne Verhoeff bespreekt het in de WK voetbalpodcast met Maarten Wijffels.

Het spel van het Nederlands elftal tegen Qatar kon Marc Degryse niet ‘bekoren’. In Het Laatste Nieuws was de voormalig PSV’er kritisch op Oranje en het spel. Sterker nog, de Belg voorspelt dat Nederland eruit ligt als ze een echt voetballand treffen.

Wijffels: ,,In 2014 voor Nederland-Spanje liep ik met Degryse de trappen op van het stadion. En Marc had geen vertrouwen in Oranje. Spanje zou Nederland inmaken. We kennen het verhaal van dat duel. Na afloop liep iedereen in een polonaise. Kwam ik Degryse tegen zei hij: ‘Ik zei het toch...Nederland een van de favorieten voor het WK. Zo zie je maar, het kan met een wedstrijd allemaal veranderen.’”

Toch had Degryse niet helemaal ongelijk met het spel van Nederland. Hij vroeg zich hardop af waar de Hollandse School was gebleven. ,,De laatste keer dat Nederland echt volgens de Hollandse school speelde was het WK van 1998. Onder Van Marwijk is het resultaat voetbal gekomen. Je moet goed georganiseerd zijn en je moet voldoende snelheid voorin hebben. Dat is het recept geworden. En dat romantische gewauwel…weg ermee.”

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels. © Maarten Visser / Joost Hoving

