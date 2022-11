WK Voetbalpodcast | ‘De laatste klus van Louis van Gaal heeft iets episch’

De WK campagne van Oranje is in Zeist gestart. Vandaag reist de groep naar Qatar waar deze week het WK gaat beginnen. En dus trappen we ook de AD WK Voetbalpodcast af. Elke dag nemen Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff het nieuws met je door.

Een uitzwaaitraining in Zeist en de bondscoach die het publiek nog even toesprak. ,,Van Gaal sprak dat wereldkampioen ook zo mooi uit. Weee-reldkampioen. En in mijn hoofd blijft dat ook hangen” vertelt Maarten Wijffels. ,,Onze beste trainer gaat nog een keer voor dat doel. Er is na het WK geen andere wedstrijd meer. Hij kan doen wat hij wil om wereldkampioen te worden. Dat heeft iets episch. Maar het kan ook geweldig tegenvallen.”

Bij Oranje bleek er geen paniek om Dumfries en het was natuurlijk de vraag hoe fit Memphis eruit zag op de training. ,,Memphis bleek belastbaar. Hij deed alles. Sprinten, kappen en draaien. Er zat geen belemmering op. Die spierblessure is wel ok, alleen hoe snel ben je in het ritme om een helft te kunnen spelen. Al moet je hem wel soms afremmen. Hij denkt soms een alleskunnen te zijn. Hij heeft bijna twee maanden geen wedstrijd gespeeld.”

Vanavond traint Oranje al in Doha. Naar verluid op geweldige velden. ,,Oranje traint op het universiteitscomplex van Doha waar ook Spanje en Argentinië trainen. Als Messi de bal iets te hard over schiet, kan de bal op het veld van Oranje terechtkomen. Normaal zitten die teams honderden kilometers uit elkaar, maar dit toernooi niet. Dat is wel grappig.”

Naast WK nieuws nemen ze ook het ontslag van Wormuth bij FC Groningen door.

