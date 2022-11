WK voetbal 2022 LIVE | Oranje traint met 32 graden, Andries Noppert steekt erboven uit in Qatar

Toewijzing rugnummers zegt nog niets over keuze voor keeper: 'Dat heeft te maken met leeftijd’

Louis van Gaal heeft nog niet besloten wie zijn eerste keeper is in Qatar. Hoewel hij Remko Pasveer tijdens het komende WK met nummer 1 op de rug laat spelen, zegt dat niets over de keuze tussen de palen.

13:47