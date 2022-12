WK voetbal 2022 | De weg naar de finale: Frankrijk en Argentinië azen zondag op derde wereldtitel

Frankrijk staat zondag voor de derde keer in een finale van een WK-voetbal. De tweevoudig wereldkampioen was in de halve finale van de mondiale eindstrijd te sterk voor Marokko ( 2-0 ), met dank aan treffers van Theo Hernández en de ingevallen Randal Kolo Muani. Frankrijk stuit zondag op Argentinië, dat dinsdag Kroatië de baas was ( 3-0 ).

Frankrijk en Argentinië wonnen tweemaal de wereldtitel. De Fransen klopten Kroatië (4-2) in de eindstrijd van het vorige WK in Rusland. Ze wonnen in 1998 voor eigen publiek de finale tegen Brazilië (3-0). Frankrijk verloor van Italië in de finale van het WK van 2006. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1. Vervolgens namen de Italianen de strafschoppen beter.

Argentinië staat zondag voor de zesde keer in een finale van het WK voetbal. De tweevoudig wereldkampioen won in 1978 voor het eerst de wereldtitel, na een zege na verlenging op het Nederlands elftal (3-1). Diego Maradona leidde de Argentijnen in 1986 naar de tweede wereldtitel. In de finale werd West-Duitsland verslagen (3-2).

Argentinië verloor de WK-finale drie keer. In 1934 was Uruguay te sterk (4-2). Argentinië verloor in 1990 de eindstrijd van Duitsland (1-0). In 2014 stonden de Duitsers opnieuw een derde wereldtitel voor Argentinië in de weg (1-0).

Check hier het programma op weg naar de ontknoping, het complete speelschema en alle uitslagen van de groepsfase van het wereldkampioenschap.

Finale

• Zondag, 16.00 uur: Argentinië - Frankrijk

Troostfinale

• Zaterdag,16.00 uur: Kroatië - Marokko

Halve finales

• Kroatië - Argentinië 0-3

• Marokko - Frankrijk 0-2





Kwartfinales

• Kroatië - Brazilië 1-1 (Kroatië wns)

• Nederland - Argentinië 2-2 (Argentinië wns)

• Marokko - Portugal 1-0

• Frankrijk - Engeland 2-1

Uitslagen achtste finales



Uitslagen groepsfase

Eindstand Groep A

Eindstand Groep B

Eindstand Groep C

Eindstand Groep D

Eindstand Groep E

Eindstand Groep F

Eindstand Groep G

Eindstand Groep H

Groepsindeling

Groep A: Qatar, Ecuador, Senegal, Nederland

Groep B: Engeland, Iran, Verenigde Staten, Wales

Groep C: Argentinië, Saudi-Arabië, Mexico, Polen

Groep D: Frankrijk, Australië, Denemarken, Tunesië

Groep E: Spanje, Costa Rica, Duitsland, Japan

Groep F: België, Canada, Marokko, Kroatië

Groep G: Brazilië, Servië, Zwitserland, Kameroen

Groep H: Portugal, Ghana, Uruguay, Zuid-Korea

Bekijk hieronder het speelschema van het WK en alle uitslagen

Voor meer informatie: klik op de uitslagregel van elke wedstrijd voor doelpuntenmakers, standen in de groepen, opstellingen, scoreverloop en (speler)statistieken.

