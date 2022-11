WK-veldbestormer met regenboogvlag vraagt ook aandacht voor Oekraïne en Iran

Op de livebeelden op televisie was al duidelijk dat de veldbestormer met een regenboogvlag over het veld rende. Die vlag kwam daarna nog eens in beeld toen deze werd opgeraapt door Alireza Faghani, de scheidsrechter uit Iran.



Op de foto's die daarna snel binnenstroomden is te zien dat de veldbestormer ook nog aandacht vroeg voor twee andere zaken. Op de voorkant van zijn blauwe supermanshirt stond de tekst ‘Save Ukraine’ en op de achterkant ‘Respect for Iranian women’.