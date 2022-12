WK-nieuws 6 december | Pepe pakt record met goal, Luis Enrique wil niet praten over toekomst

met video Woedende oud-spits Samuel Eto’o biedt excuses aan na aanval op vlogger: ‘Verloor mijn zelfbeheer­sing’

Samuel Eto’o is in Qatar om het WK te promoten, maar de voormalige aanvaller uit Kameroen liet zich gisteravond bepaald niet van zijn beste kant zien. Na afloop van het duel in de achtste finales tussen Brazilië en Zuid-Korea (4-1) werkte hij een man hardhandig tegen de grond.

