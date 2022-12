WK-nieuws 5 december | Stadion 974 wordt al gedemonteerd, Oranje-selectie geniet op het water van vrije dag

Andries Noppert blij om team naar kwartfina­le te helpen: ‘Maakt mij niet uit hoe’

Een glunderende Andries Noppert was na afloop van de gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten blij dat hij het team naar de zege kon helpen. De Fries was vooral in de openingsfase belangrijk voor Oranje. ,,Lekker als je eerste bal pakt.”

3 december