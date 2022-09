Wereldtitel in Qatar levert Duitse voetballers 400.000 euro op

,,We hebben intensieve gesprekken gevoerd in een goede, constructieve sfeer”, zegt voorzitter Bernd Neuendorf van de DFB. ,,Uiteindelijk zijn we tot een voor iedereen acceptabele oplossing gekomen.”

Bij het WK van 2018 in Rusland hadden de Duitse voetballers 350.000 euro kunnen verdienen als ze de wereldtitel zouden prolongeren die de ‘Mannschaft’ in 2014 veroverde. Als titelverdediger bleef Duitsland echter steken in de groepsfase. De Duitsers eindigden als laatste in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea. Vier jaar eerder kregen de spelers 300.0000 euro toen ze in Brazilië wereldkampioen werden.