Welke landen plaatsen zich voor de halve finales van het WK? Geef hier jouw mening

Braziliaan­se bondscoach Tite na kritiek op zijn dansje: ‘Respect­loos? Het was pure blijdschap’

De Braziliaanse bondscoach Tite baarde gisteravond opzien met zijn dansje tijdens het duel van zijn team met Zuid-Korea (4-1) in de achtste finales van het WK in Qatar. Niet iedereen kon het waarderen, maar dat had hij al aan zien komen.

6 december