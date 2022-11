Waarom Lionel Messi de Mexicaanse topbokser Canelo Álvarez maar beter niet kan tegenkomen

Topbokser Canelo Álvarez is woedend. De 32-jarige Mexicaan zag beelden uit de Argentijnse kleedkamer nadat Lionel Messi en co zijn land hadden verslagen op het WK en daarop zag hij iets wat hem totáál niet zinde.

Dolle vreugde was het, na de 2-0-zege van Argentinië tegen Mexico. Na de goals van Lionel Messi en Enzo Fernandez, maar ook na de wedstrijd in de Argentijnse kleedkamer in het Lusail Stadium werd er nog flink verder gevierd. En het was na het zien van die beelden, dat Canelo Álvarez net niet uit zijn vel sprong.

,,Hebben jullie ook gezien hoe Messi de vloer aan het vegen was met onze vlag en ons shirt?”, zo vroeg de WBC, WBO, WBA en IBF supermiddengewicht-titelhouder aan zijn talrijke volgers op Twitter. ,,Hij moet bidden tot God dat ik hem niet vind!”, klonk er in een volgende tweet dreigende taal. ,,Net zoals ik Argentinië respecteer, moet Messi ons land respecteren”, stond er in nog een ander bericht te lezen. En zo ging het nog wel even door.

Volledig scherm Canelo Alvarez. © USA TODAY Sports

Maar deed Messi zoveel verkeerd? Een blik op de ingezoomde beelden leert dat dat eigenlijk niet het geval is. Hij lijkt gewoon zijn schoenen uit te trappen, zonder zich bewust te zijn van het Mexicaanse shirt - dat hij wellicht na afloop had geruild met een tegenstander - dat op de grond lag. Van een Mexicaanse vlag, zoals Álvarez beweert, is er zelfs geen spoor in de kleedkamer.

