Volop spanning in Groep E na spectaculair gelijkspel tussen Spanje en Duitsland

Duitsland bibbert en bidt, maar Duitsland is na de 1-1 van vanavond tegen Spanje nog altijd niet uitgeschakeld. Eén punt uit twee wedstrijden en het kan nog steeds: het wordt donderdagavond (20.00 uur) een krimi in de poule waar naast Spanje nog drie ploegen door kunnen gaan.

Zelf winnen van Costa Rica en hopen dat de Spanjaarden hun sportieve plicht vervullen tegen Japan. Ziehier het scenario dat Duitsland moet behoeden voor de tweede blamage op rij op een WK, nadat het in 2018 in Rusland al in de poulefase strandde.



Dat de Duitsers met dat ene punt op zak er nog niet uitliggen, dankt de ploeg aan een onverwachte wending in de groep op de vroege zondagmiddag. Toen kreeg de ploeg een boost uit onverwachte hoek. Door de verrassende nederlaag van Japan tegen Costa Rica wist Duitsland al uren voor de aftrap dat het hoe dan ook op deze zondag niet naar huis gestuurd kon worden. Ongeacht het resultaat tegen Spanje.

Die wetenschap haalde de zeis boven de Mannschaft weg en stelde de natie thuis gerust. Bondscoach Hansi Flick had na de nederlaag tegen Japan twee veranderingen doorgevoerd. Kai Havertz en Nico Schlotterbeck waren uit de ploeg verdwenen en daarvoor maakten Thilo Kehrer en Leon Goretzka hun opwachting. Thomas Müller was daardoor de zogenaamde valse spits.

Volledig scherm De stand in groep E. © AD

Die aanpassingen leverden niet meteen het gewenste effect op. Al na zeven minuten raakte de in de Bundesliga bij RB Leipzig spelende Dani Olmo met een schot de lat. Het is dat doelman Manuel Neuer er nog net een hand tegenaan kreeg, anders was Duitsland opnieuw in een veredelde shocktoestand beland.

De Spaanse grootmeesters van het positiespel tikten de bal in de openingsfase soepel rond. Spanje was de betere ploeg en had in het eerste kwartier maar liefst 77,2 procent balbezit. Het gemak waarmee het elftal speelde, leidde tot bewondering, maar leverde te weinig vuurwerk op in het strafschopgebied. Zoals wel vaker bij de Spanjaarden ontbrak in het aanvalsspel de angel. Soms lijkt het er wel op dat de vaardige jongelingen Pedri en Gavi liever via een omweg naar het doel trekken dan dat ze de snelste route nemen.

Volledig scherm © AP

Duitsland hanteerde meer de directe speelwijze en loerde op de fouten in de opbouw van de tegenstander om er dan razendsnel uit te komen. Het beste moment van de Duitsers - een doeltreffende kopbal van Antonio Rüdiger - werd vijf minuten voor rust geannuleerd door ingrijpen van de VAR Pol van Boekel. Hij redde daarmee Danny Makkelie, die verder niet in de problemen kwam. De verdediger van Duitsland stond na een vrije trap net buitenspel.

In de tweede helft kwam Spanje moeilijker in het ritme en dat was de verdienste van Duitsland, dat opeens vol bravoure hoog druk zette. Doelman Unai Simon was één van de Spaanse spelers die het daar lastig mee had. Hij leverde de bal zomaar in. Met een prima redding op het schot van Joshua Kimmich herstelde Unai Simon zijn fout.

Volledig scherm © AFP

Heel even leek er zich een ommekeer in de aantrekkelijke wedstrijd te voltrekken, maar na een uur spelen opende toch Spanje de score. Na een voorzet van Jordi Alba tikte de net ingevallen Alvaro Morata de bal heel subtiel met de buitenkant van de voet langs Neuer: 1-0. Een prachtgoal. Een paar minuten later schoot Marco Asensio na een flitsaanval vanuit kansrijke positie hoog over.

Met Niclas Füllkrug en Leroy Sané als nieuwe aanvallers ging Duitsland in het laatste deel van de wedstrijd op jacht naar de gelijkmaker. De eerste grote kans was voor Jamal Musiala, maar hij kreeg de bal van dichtbij niet langs Unai Simon. De slotfase was spannend. Duitsland viel amechtig aan, Spanje verdedigde.

Net als bij Spanje was ook bij Duitsland een invaller van grote waarde. Niclas Füllkrug, de 29-jarige spits van Werder Bremen die vorig seizoen nog in de 2. Bundesliga speelde, schoot Duitsland acht minuten voor tijd naar de verdiende 1-1. Het was zijn tweede treffer in zijn derde interland.

Daarmee gaf hij Duitsland in elk geval de kleur op de wangen terug. Onderaan in de poule, maar nog lang niet kansloos. Het kan allemaal in deze groep.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.