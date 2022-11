Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zien Oranje vooruitgang boeken op WK: ‘Maar het moet beter’

Frenkie de Jong vond dat er bij Oranje duidelijk vooruitgang is geboekt. ,,Het was wel oké”, reageerde hij bij de NOS. ,,We hebben gedomineerd, gewonnen en we zijn groepswinnaar geworden. Het was nog verre van perfect, maar beter dan in het vorige duel.”

,,We hebben de openingen gevonden en kwamen vaker in een positie om wat te creëren”, vervolgde de speler van FC Barcelona, die het tweede doelpunt tegen Qatar maakte. ,,Dat is allemaal heel positief. Soms maakten we ook technische fouten of maakten we verkeerde keuzes. Wat dat betreft, is er voldoende vooruitgang te boeken nog. Maar aan de bal was het allemaal een stuk beter.”