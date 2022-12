Virgil van Dijk blijft kritisch na zege op Verenigde Staten: ‘We kunnen beter’

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was na afloop van de gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten blij met de plaatsing, maar kritisch op het spel van het elftal. De verdediger ziet dat zijn ploeg steeds beter speelt, maar naar zijn idee nog beter kan. ,,We zijn kritisch, net als iedereen in Nederland.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Over de vraag of het Nederlands elftal het plan van bondscoach Louis van Gaal perfect heeft uitgevoerd, moest Van Dijk even twijfelen. ,,Ik denk dat we weer beter konden dan we hebben laten zien", begon de aanvoerder, die ook zichtbaar gelukkig was met de zege. ,,We willen beter spelen en elke wedstrijd gaat het voor mijn gevoel beter.”

Maar wanneer de ster van Liverpool de wedstrijd samenvat, overheerst de trots op zijn ploeggenoten. ,,We scoren twee fantastische goals", vervolgt hij voor de camera van de NOS. ,,Ik heb geen idee hoe het tegendoelpunt erin ging, maar we vinden toch een manier om te blijven strijden. Dat zegt alles over dit team.”

De verbeterpunten zitten volgens Van Dijk in het balbezit. ,,Dat ging al beter, maar we zijn kritisch, net als iedereen in Nederland. Wij kunnen heel goed voetballen en willen dat laten zien. Vandaag hebben we dat met veel vlagen laten zien.”

Of de tactiek om meer terug te hangen hielp vond hij lastig om te zeggen. ,,Ik denk dat Amerika graag wilde dat ik door ging dekken op de nummers 9, waardoor ruimte achter mij kwam. We moesten dus veel praten en coachen achterin en dat was lastig op sommige momenten.”

,,Maar we hebben het goed gedaan”, concludeert Van Dijk. ,,Nu herstellen en opmaken voor een mooi affiche in de kwartfinales.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.