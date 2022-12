Van Gaal noemt aartsrivaal van Argentinië topfavoriet en Oranje het land dat het WK ook kan winnen

WK voetbal 2022 | Dit is het programma van het Nederlands elftal in Qatar

Het Nederlands elftal heeft zich bij het WK voetbal geplaatst voor de kwartfinales na een zege op de Verenigde Staten. Aanstaande vrijdag neemt Oranje het op tegen Argentinië. Bekijk hier het programma van bondscoach Louis van Gaal en de rest van het team voor het wereldkampioenschap. Onderstaand schema is met Nederlandse tijden, in Qatar is het twee uur later.

5 december