Uruguayaanse mix van verleden en toekomst opent WK tegen Zuid-Korea met alweer doelpuntloze remise

Het was toch even een gek gezicht, toen de camera’s in Qatar de dug-out van Uruguay opzochten. Jarenlang was de trainersstoel gereserveerd voor de inmiddels 75-jarige Óscar Tabárez, die zijn land in 2010 nog naar een halve finale op het WK tegen het Nederlands elftal gidste. Voor het eerst sinds 2002 zat er een andere bondscoach op de bank bij de Zuid-Amerikanen. Diego Alonso neemt sinds het ontslag van Tabárez de honneurs waar en moet van Uruguay een nieuwe succesploeg smeden.

De jacht op nieuw succes begon met kwalificatie voor het WK, waar Uruguay en Zuid-Korea elkaar in een onderling duel van het scoren afhielden. Mogelijkheden waren spaarzaam voor beide landen. Via Diego Godín kreeg Uruguay voor rust nog de grootste kans van de wedstrijd, maar de kopbal van de ervaren verdediger spatte uiteen op de paal. Veelzeggend: het was, samen met een verwoestende afstandsknal van Federico Valverde op de paal in de negentigste minuut, de enige poging op doel.

In een tactisch steekspel volgden dan ook weinig inspiratievolle aanvallen van beide landen. Ook de Zuid-Koreaanse superster Heung-Min Son bleef op een afstandsknal in blessuretijd na onzichtbaar. Defensief bood het optreden houvast voor Uruguay, waar de hoop voor het toernooi in Qatar is gevestigd op de nieuwe sterren als Valverde (Real Madrid) en Darwin Nuñez (Liverpool). Oude krachten als Luis Suárez, Martin Cáceres, Godín en invaller Edinson Cavani waren er twaalf jaar geleden tijdens het WK al bij en hopen tijdens hun laatste kunstje nog eenmaal het maximale uit hun lichamen te persen.

Tegen de Zuid-Koreanen lukte dat echter maar nauwelijks. Beide landen, die poule H vormen met Portugal en Ghana, hielden een punt over aan de ontmoeting. De 0-0 volgde daarmee een opmerkelijke trend van dit WK: in veertien wedstrijden werd er al viermaal doelpuntloos gelijkgespeeld. Dat gebeurde nu al vaker dan tijdens het vorige WK én EK bij elkaar opgeteld. Uruguay probeerde daar met stormram Cavani nog een stokje voor te steken, maar gescoord werd er in een hectische slotfase niet meer.

