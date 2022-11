Uitgeschakeld Qatar maakt eerste WK-goal ooit, maar Senegal lijdt geen centje pijn in groep van Oranje

Bondscoach Qatar tevreden

Qatar-bondscoach Félix Sánchez was ondanks de nederlaag tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. ,,Vandaag hebben we laten zien waartoe we in staat zijn. We konden goed mee en het is ons gelukt om ons te verbeteren. We wilden een goede prestatie leveren en een goed WK organiseren en dat is gelukt. Je moet weten waar we vandaan komen. Qatar is een klein land zonder sterke competitie.” Voor Qatar rest nu alleen nog het laatste groepsduel met Oranje. ,,Daar moeten we ons nu op voorbereiden. We weten dat het tegen Nederland een nog zwaardere wedstrijd wordt. Het is een geweldige tegenstander, met een aantal geweldige spelers.”