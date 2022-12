Spelers van Brazilië brengen eerbetoon aan zieke Pelé na bereiken kwartfinales op WK

Pelé wenste de Seleção voor de achtste finale succes vanuit het ziekenhuis in São Paulo. ,,Ik zal de wedstrijd vanuit het ziekenhuis bekijken en ik zal voor ieder van jullie duimen,” schreef Pelé in een post op Twitter en Instagram. ,,We maken deze reis samen. Veel succes voor ons Brazilië!”

Pelé (82) werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen, naar eigen zeggen voor een reguliere controle nadat hij vorig jaar was behandeld voor darmkanker. De krant Folha de S.Paulo meldde echter dat zijn situatie slecht is en dat hij alleen palliatieve zorg krijgt. Dat werd tegengesproken door twee dochters van Pelé.

Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met de Braziliaanse selectie. Op het WK 1966 in Engeland raakte hij al snel geblesseerd en scoorde hij niet. Net als Ronaldo (1998, 2002, 2006) scoorde hij op drie verschillende WK's. Met zijn rake strafschop tegen Zuid-Korea werd Neymar vanavond de derde Braziliaan die dat voor elkaar kreeg.

Neymar staat nu op 76 goals in 123 interlands. Pelé eindigde op 77 goals 92 interlands. Komende vrijdag in de kwartfinale tegen Kroatië kan Neymar zijn befaamde landgenoot dus evenaren of zelfs al passeren op de all-time topscorerslijst van Brazilië, dat in een eventuele halve finale Nederland of de eeuwige rivaal Argentinië zal treffen. Neymar pakte na het laatste fluitsignaal een groot spandoek met de naam en een foto van de drievoudig wereldkampioen en dirigeerde al zijn ploeggenoten naar de middencirkel.

