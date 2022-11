Senegalese official: Sadio Mané mist WK-duel met Oranje definitief

Mané (30) kampt met problemen aan het rechterkuitbeen. ,,We zullen erop moeten vertrouwen dat we de eerste wedstrijden zonder Sadio spelen en zonder Sadio winnen, want we hebben naast Sadio nog 25 spelers”, wordt official Abdoulaye Sow geciteerd. ,,Niemand heeft dit gewild, maar dit is wat ons is overkomen.” Nederland speelt over precies een week de eerste wedstrijd van de groepsfase tegen Senegal.