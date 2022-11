Robert Lewandowski schlemiel bij Polen tegen Mexico: ‘Platini, Maradona, heel grote spelers misten al’

Weer leek heel Mexico dagenlang in de ban te raken van een discutabele penalty, nadat het acht jaar geleden al een keer gebeurde tegen Oranje. ‘No era penal’ was in Brazilië en vooral Mexico een van de meest uitgesproken zinnen na de uitschakeling door het Nederlands elftal in 2014.

Nu was de pijn een stuk minder groot dan toen. In de tweede helft van van het WK-duel met Polen kreeg de ploeg van bondscoach Gerardo Martino een strafschop tegen, die was toegekend op advies van de VAR. Voormalig PSV’er Héctor Moreno maakte volgens hem een overtreding, maar er leek weinig aan de hand.

Beide ploegen kregen wel kansen, maar waren niet in staat om het net te vinden. Voor rust was Mexico zeker de betere formatie, maar was de ploeg rondom de zestien niet scherp en doortastend genoeg om tot een treffer te komen. Bij de Mexicanen was Hirving ‘Chucky’ Lozano een van de belangrijkste wapens, maar de oud-PSV’er kon zijn gif niet omzetten in rendement. Mexico hoefde weinig te dulden, maar de grootste kans van de wedstrijd was wel voor de Polen. Lewandowski had nog nooit gescoord tijdens een WK en die ‘vloek’ bleef ook dinsdag in stand.