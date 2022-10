Podcast: ‘Reken maar dat er her en der een voetje wordt teruggetrokken in duels’

Langzaam komen de berichten van spelers die het WK gaan missen door een blessure. ,,Ik denk dat bondscoaches blij zijn als de internationals de week goed doorkomen’, zegt Wijffels. ,,Er moet ook een plan komen voor jonge spelers. Die kunnen de belasting van drie duels in acht dagen niet allemaal aan. Het zou eeuwig zonde als Kenneth Taylor over een week geblesseerd raakt en niet naar het WK kan.’’

Gaan we, uit angst voor blessures, de komende week ook minder felle duels zien in de competities? ,,Reken maar dat er her en der een voetje wordt teruggetrokken in duels. Helemaal in de laatste weken voor het WK. Ajax, Feyenoord en PSV spelen in de laatste twee drie duels op kunstgras. Ajax moet de laatste wedstrijd voor het WK naar FC Emmen. Klaassen zal toch niet een risico nemen dat hij iets oploopt op dat kunstgras.’’